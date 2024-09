Vereador Elias Vargas lança candidatura à reeleição no domingo - Foto: Divulgação

Vereador Elias Vargas lança candidatura à reeleição no domingoFoto: Divulgação

Publicado 02/09/2024 19:32

Porto Real - Em seu segundo mandato, o vereador Elias Vargas (MDB) lançou sua candidatura à reeleição neste domingo, 1, na Avenida B, próximo à rotatória do Jardim das Acácias, em Porto Real (RJ). O evento, intitulado "Adesivaço do 15000", teve início às 14h30.

Elias se destacou como o vereador com o maior número de projetos de lei apresentados no Brasil, totalizando 297, além de ter mais de 500 indicações aprovadas, que resultaram em diversas melhorias na cidade. Ele também já exerceu o cargo de secretário de Ordem Pública, onde realizou importantes ações, como a sinalização da Ponte Metálica Quatis x Porto Real, a instalação de câmeras de videomonitoramento, aquisição de novas viaturas e uniformes para a Guarda Civil Municipal, além da regularização do trânsito e da legislação associada. Em 2020, foi o vereador mais votado pelo PRTB, com 491 votos, e, em sua primeira eleição, em 2012, foi eleito com 399 votos pelo PV.



Atual líder de governo, Elias Vargas, morador do bairro Freitas Soares e empresário, compartilhou sua gratidão pelo reconhecimento da população de Porto Real, que se reflete em sua expressiva votação nas últimas eleições. Ele destacou a necessidade de pessoas experientes para atender às demandas crescentes do município e reafirmou seu compromisso em continuar trabalhando em prol da comunidade, acreditando em uma vitória para um terceiro mandato como vereador. Elias também ressaltou a importância da participação popular e do acesso que oferece aos cidadãos para que possam exercer seus direitos e deveres e influenciar as decisões legislativas.



Elias Vargas disputa seu terceiro mandato pelo MDB, com o número 15000, dentro da Coligação Construindo um Futuro Melhor, que também apoia a reeleição do prefeito Alexandre Serfiotis (MDB) e do candidato a vice-prefeito, Aguinaldo da Casa dos Colchões (União Brasil). Ao falar sobre sua escolha de integrar a coligação, Elias afirmou que Alexandre e Aguinaldo representam a continuidade de um trabalho que tem transformado Porto Real e expressou sua confiança de que, juntos, podem alcançar ainda mais resultados positivos para a população. Ele finalizou destacando sua crença no projeto que estão construindo e na capacidade de, unidos, promoverem mais melhorias na vida dos cidadãos.