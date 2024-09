Serfiotis realiza caminhada no Novo Horizonte, Ettore e Loteamento Real - Foto: Fabiano Sabino

Publicado 02/09/2024 19:22

Porto Real - O prefeito Alexandre Serfiotis (MDB), que concorre à reeleição, iniciou sua série de caminhadas no sábado (31), acompanhado do candidato a vice-prefeito, Aguinaldo da Casa dos Colchões, e de candidatos a vereadores da Coligação Construindo Um Futuro Melhor.

A jornada começou pela manhã, no bairro Novo Horizonte, onde o prefeito percorreu todas as ruas e foi bem recebido pelos moradores. Na parte da tarde, foi a vez dos bairros Ettore e Loteamento Real receberem a visita do candidato do MDB à Prefeitura de Porto Real.



No domingo, 1, a agenda continuou com a participação no Adesivaço e lançamento da candidatura do vereador Elias Vargas (MDB), a partir das 14h30, na Avenida B, no bairro Jardim das Acácias, próximo à rotatória.



Serfiotis agradeceu a todos que participaram das caminhadas nos bairros Novo Horizonte, Ettore e Loteamento Real. Ele destacou a importância de levar sua mensagem e propósito diretamente aos cidadãos, visitando casa por casa para conversar, compartilhar seus objetivos e destacar as realizações já alcançadas. O prefeito reafirmou seu compromisso de lutar para que Porto Real volte a ser referência em saúde no estado e para continuar avançando em educação, infraestrutura e outras áreas essenciais para o bem-estar da população.