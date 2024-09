Entrevista exclusiva com Alexandre Serfiotis de Porto Real - Foto: Divulgação

Entrevista exclusiva com Alexandre Serfiotis de Porto RealFoto: Divulgação

Publicado 04/09/2024 18:30

Porto Real - A partir desta quarta-feira (4) o Jornal O Dia inicia a publicação das entrevistas com os dois candidatos a prefeito de Porto Real (RJ). As perguntas e os prazos foram os mesmos para ambos.

Nesta quarta publicaremos a entrevista com o candidato Alexandre Augustus Serfiotis, do Movimento Democrático Brasileiro. Ele tem 48 anos, nasceu em Porto Real, é o atual prefeito e busca a reeleição.



O DIA - Quais são as propostas para a saúde da cidade?



Alexandre Serfiotis - "Como prefeito de Porto Real, tenho trabalhado incansavelmente para transformar nossa cidade em um lugar onde a saúde de cada cidadão é prioridade. Já ampliamos o Hospital Municipal São Francisco de Assis e construímos uma nova maternidade, o que nos permitiu oferecer serviços de qualidade mais perto de casa. Agora, com o olhar voltado para o futuro, vamos continuar esse trabalho. Vou ampliar ainda mais o hospital, instalando novos leitos, uma UTI neonatal, e aumentando os procedimentos cirúrgicos disponíveis. Também vou construir novos postos de saúde para atender ao crescimento dos bairros, além de criar um Centro Municipal de Exames por Imagem para reduzir a espera e evitar deslocamentos desnecessários. Vamos continuar melhorando a Farmácia Municipal e criar um Centro de Tratamento para portadores de deficiência e doenças raras, entre outras iniciativas."



O DIA - Quais são os projetos para o desenvolvimento econômico e infraestrutura do município?



Alexandre Serfiotis - "Sob minha gestão, Porto Real se tornou um grande canteiro de obras, e o desenvolvimento econômico também tem se destacado bastante. O Polo Industrial, que já anunciou R$ 5,5 bilhões em novos investimentos, vai continuar sendo um motor de crescimento para nossa cidade. Vou desburocratizar processos para atrair mais empresas, garantindo mais emprego e renda para nossa população. Além disso, estamos investindo pesado em infraestrutura, com a construção de uma rodoviária moderna, a pavimentação de vias principais e a urbanização de novas avenidas. Também estamos em plena construção de 63 unidades habitacionais, tudo isso para melhorar a qualidade de vida da nossa gente. E vamos continuar investindo na manutenção e ampliação do sistema de saneamento básico, garantindo que Porto Real siga crescendo de forma sustentável."



O DIA - Em relação à educação, há alguma proposta a ser implantada a partir de 2025?



Alexandre Serfiotis - "Educação sempre foi um pilar fundamental em minha gestão, e a maior prova disso são os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 2023, que destacaram Porto Real no 1° lugar nos Anos Iniciais e 4° lugar nos Anos Finais, no Sul Fluminense. Além disso, os investimentos que fizemos foram reconhecidos pelo Tribunal de Contas do Estado. Tudo isso mostra que seguimos pelo caminho certo. Estamos construindo uma nova escola técnica e três novas creches, além de expandir o programa Escola Integral. A partir de 2025, vamos continuar esse trabalho, ampliando as escolas e creches existentes para atender ao crescimento da população. Vou implantar uma Escola Técnica Municipal em parceria com empresas, oferecer capacitação continuada para os profissionais da educação, e melhorar ainda mais o transporte escolar e universitário. Vamos também criar programas como o "Dentro da Escola" para combater a evasão escolar e melhorar a qualidade do ensino. Estou comprometido em garantir que nossas crianças e jovens tenham a melhor educação possível, sempre pensando no futuro de Porto Real."