Entrevista Exclusiva com Ailton Marques, de Porto RealFoto: Divulgação

Publicado 05/09/2024 18:43

Porto Real - A partir de quarta-feira (4) o Jornal O Dia inicia a publicação das entrevistas com os dois candidatos a prefeito de Porto Real (RJ). As perguntas e os prazos foram os mesmos para ambos.

Nesta quinta-feira (5) publicaremos a entrevista com o candidato Ailton Marques, do PDT. Ele tem 54 anos, é jornalista, casado e tem um filho. Começou sua vida política na cidade em 2008 como suplente. Em 2012 foi eleito vereador, vice-prefeito em 2016 e prefeito em 2017.

O DIA - Quais são as propostas para a saúde da cidade?



Ailton Marques - "Nos últimos anos, a saúde de Porto Real ficou precária. Para reverter esta situação e cuidar com mais atenção das pessoas, proponho uma série de melhorias essenciais. Vou fortalecer a qualificação dos profissionais de saúde e criar a Casa do Autista e Pessoas com Deficiência, com terapias, equipe multidisciplinar e transporte. Investirei na manutenção e construção de novas unidades básicas de saúde conforme a demanda. Reformularei a farmácia municipal e construirei uma nova Secretaria de Saúde com farmácia popular, de manipulação e laboratório de análises clínicas. Ampliarei as equipes do Programa de Saúde da Família (PSF) e Agentes Comunitários de Saúde (ACS), e intensificarei o Programa Saúde na Escola (PSE) com palestras educativas. Implementarei o programa Melhor em Casa para tratamento domiciliar, construirei uma nova sede do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e fortalecerei o Programa Academia da Saúde."

Além disso, criarei um espaço público dedicado ao atendimento veterinário para promover o bem-estar dos animais.



O DIA - Quais são os projetos para o desenvolvimento econômico e infraestrutura do município?



Ailton Marques - "Vou trabalhar para melhorar a infraestrutura de Porto Real, garantindo água de qualidade com estações de tratamento eficientes e uma rede de esgoto revisada. Vou construir ciclovias, ciclofaixas e bicicletários, além de adaptar repartições públicas para acessibilidade de cadeirantes e idosos. A cidade também contará com novos playgrounds, tecnologias limpas nos prédios públicos e um segundo horto municipal com parque temático. Vou retirar o tráfego pesado do centro com o Arco de Bulhões e construir habitações de qualidade para as famílias. No desenvolvimento econômico, vou criar a Casa do Empreendedor para facilitar a abertura de negócios e implementar a Moeda Social para fortalecer o comércio local. Quero atrair novas empresas com incentivos fiscais e gerar mais empregos para a nossa população. Também vou promover capacitação profissional em parceria com a iniciativa privada, garantindo mais oportunidades para todos. Meu compromisso é desenvolver Porto Real com inclusão produtiva, geração de renda e infraestrutura de qualidade para todos."



O DIA - Em relação à educação, há alguma proposta a ser implantada a partir de 2025?



Ailton Marques - "Meu compromisso é valorizar a educação investindo em formação continuada para os profissionais e implementando uma política salarial justa. Fornecerei uniformes, mochilas e materiais escolares para todos os alunos da rede municipal e expandirei o ensino integral, começando pelas creches. Integrar atividades culturais e de capacitação profissional será uma prioridade. Ampliarei o acesso à merenda escolar de qualidade, inclusive durante as férias, e manterei as escolas e creches bem equipadas. Implantarei cursos preparatórios para vestibulares e ENEM, oferecerei bolsas para ensino superior e introduzirei novas disciplinas, como educação ambiental e finanças. Também fortalecerei a inclusão com mediadores qualificados e buscarei parcerias com empresas para oportunidades profissionais."