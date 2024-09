Ailton Marques promove evento "Ailton com Elas" em Porto Real (RJ) - Foto: Divulgação

Ailton Marques promove evento "Ailton com Elas" em Porto Real (RJ)Foto: Divulgação

Publicado 20/09/2024 19:43 | Atualizado 20/09/2024 19:47

Porto Real - O candidato à prefeitura de Porto Real, Ailton Marques (PDT), vai realizar, na próxima terça-feira (24), o evento "Ailton com Elas" às 19h12 na Rua Rio de Janeiro, 811, no bairro São José. A iniciativa busca discutir temas de relevância, como os direitos das mulheres, empreendedorismo feminino, combate à violência e políticas públicas direcionadas ao público feminino.

Entre as palestrantes confirmadas estão Martha Rocha, deputada estadual e delegada da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que discutirá políticas públicas e o enfrentamento à violência contra a mulher. A advogada Andréia Lovison abordará questões ligadas aos direitos das mulheres, enquanto a assistente social Iris Silva trará reflexões sobre serviços de acolhimento e suporte voltados para o público feminino. Letícia Virgílio, mentora de empreendedoras, também marcará presença, com uma palestra focada no empreendedorismo feminino.

"A presença das mulheres é crucial. Este evento será uma oportunidade para ouvir as mulheres de Porto Real e reforçar o compromisso com ações que promovam mais segurança, igualdade e oportunidades para todas", destacou o candidato. Ele acrescentou ainda que o "Ailton com Elas" faz parte de um conjunto de iniciativas que visam garantir a igualdade de género e assegurar que as necessidades femininas sejam contempladas na formulação de políticas públicas.

O candidato ressaltou ainda a importância de promover o empreendedorismo entre as mulheres como forma de fortalecer a economia local: "Nosso objetivo é incentivar cada vez mais mulheres a se tornarem protagonistas de suas próprias histórias, contribuindo para o desenvolvimento econômico da região por meio do empreendedorismo", concluiu Ailton Marques.