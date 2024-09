Alexandre Serfiotis propõe criação do Centro de Atendimento à Pessoa com Deficiência em Porto Real - Foto: Divulgação

Publicado 10/09/2024 18:35

Porto Real - O candidato à reeleição Alexandre Serfiotis (MDB) apresentou uma nova proposta para fortalecer a inclusão e ampliar o acesso a serviços especializados nas áreas de educação e saúde em Porto Real: a criação do Centro de Atendimento à Pessoa com Deficiência.

O espaço será multidisciplinar, dedicado ao atendimento especializado de crianças e adultos com deficiências, oferecendo suporte integral através de uma equipe composta por fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, pedagogos, assistentes sociais e atendimento psicopedagógico.



"Esse centro será um marco para a inclusão e o cuidado das pessoas com deficiência em Porto Real. Queremos oferecer um atendimento de qualidade que responda às necessidades específicas de cada pessoa, integrando saúde e educação em um só lugar", afirma Alexandre Serfiotis.



No âmbito do plano de governo de Serfiotis para o setor de saúde e inclusão social, o novo centro pretende assegurar um atendimento humanizado e especializado, proporcionando suporte contínuo às famílias. O projeto também inclui a capacitação de profissionais, visando garantir que os pacientes recebam o melhor acompanhamento possível em suas jornadas de desenvolvimento e aprendizado.



Além disso, o Centro de Atendimento à Pessoa com Deficiência faz parte de um conjunto de iniciativas voltadas para modernizar a rede de serviços públicos em Porto Real. Estas ações reforçam o compromisso de Alexandre Serfiotis com a inclusão e o bem-estar social na cidade.



"Estamos determinados a transformar Porto Real em uma cidade mais inclusiva, onde todos tenham acesso aos cuidados que precisam e merecem. Continuaremos investindo em projetos que melhorem a qualidade de vida de nossa população e promovam o futuro que todos nós desejamos", conclui Serfiotis.