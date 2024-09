Publicado 13/09/2024 19:13

Porto Real - Alexandre Serfiotis promoveu uma recuperação significativa para os funcionários públicos de Porto Real (RJ). Durante os mandatos anteriores, os servidores enfrentaram uma desvalorização acumulada de 9,61% sob o governo de Cida (2013-2016), agravada por uma queda adicional de 11,60%, resultando numa perda total de 25,58%.

Com a administração de Alexandre Serfiotis, foram adotados aumentos expressivos para os trabalhadores municipais, com o objetivo de compensar as perdas salariais sofridas nos anos anteriores. Dados da Secretaria de Administração indicam que, em 2022, os servidores foram beneficiados com um aumento de 15,03%. Em 2023, o reajuste foi de 7,42%, e está previsto um acréscimo de 5% para 2024. Segundo a Secretaria, estas medidas refletem um esforço contínuo para corrigir as defasagens salariais e melhorar as condições de trabalho.



"Esses reajustes resultaram num ganho real de 2,44%, proporcionando um alívio para os servidores que sofreram com a desvalorização salarial. Os aumentos são fruto da nossa preocupação em tratar cada funcionário público como uma peça essencial para uma gestão eficiente e responsável. Esta recuperação no poder de compra representa uma viragem em relação às administrações anteriores", destacou o prefeito, que também anunciou mudanças no plano de saúde. Na gestão anterior, o plano deixou de ser gratuito para os titulares e houve alterações no desconto para os dependentes, o que impactou o poder de compra dos servidores. "Estamos a trabalhar para que, na próxima licitação, os titulares voltem a ter acesso gratuito ao plano de saúde, e os descontos para os dependentes serão ajustados à metodologia anterior, tornando mais acessível o benefício para as suas famílias", explicou Serfiotis.