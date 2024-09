Publicado 23/09/2024 19:12

Porto Real - Depois de cinco dias de caminhada pelas ruas do bairro Jardim das Acácias, a Coligação Construindo Um Futuro Melhor, encabeçada pelo atual prefeito e candidato à reeleição, Alexandre Serfiotis (MDB), deu continuidade à sua programação no sábado, 21, passando pelo Freitas Soares. O evento reuniu aproximadamente 1500 pessoas, com o ponto de encontro próximo à Secretaria de Obras, e o trajeto seguiu pela Avenida das Indústrias, Avenida A e áreas vizinhas.

"Estamos nos dedicando sem descanso para oferecer o melhor à nossa cidade. Sou muito grato aos moradores pela ótima recepção. Fomos de porta em porta, casa a casa, e fomos recebidos com enorme carinho. Isso reforça nossa conexão e aceitação junto à população. Sabemos que há muito a ser feito, mas estamos empenhados em continuar. Contamos com uma equipe forte e alianças importantes para obter recursos e recolocar a cidade no caminho do desenvolvimento", afirmou o prefeito.

Ele também comentou sobre as próximas ações: "Nossa programação segue no Freitas Soares, e ao longo da semana vamos definir os próximos compromissos, que continuam diariamente. O trabalho não para, e a cada dia mais pessoas se juntam à nossa equipe. Estamos muito contentes com os resultados até agora e confiantes de que vamos avançar ainda mais rumo à vitória. Agradeço a todos os nossos apoiadores, pois a força de vocês é essencial para o sucesso e para o futuro de Porto Real", concluiu.