Publicado 27/09/2024 19:19

Porto Real - Após um discurso do prefeito Alexandre Serfiotis durante um comício que aconteceu na quinta-feira, 26, no bairro Novo Horizonte, um homem, que já foi identificado pelas autoridades, fez disparos com uma arma de fogo. Segundo a Polícia Militar, ninguém foi atingido pelos tiros, mas algumas pessoas, incluindo idosos e crianças, acabaram sofrendo ferimentos leves ao tentarem fugir, assustados pelo incidente.



Além de localizar o suspeito, a polícia apreendeu três armas de fogo em sua casa, bem como uma quantia de R$ 10 mil em dinheiro vivo. O indivíduo foi levado à delegacia, e os agentes ainda recolheram um cofre, cujo segredo o suspeito se recusou a revelar.

Conforme a investigação, o homem costumava andar armado e frequentemente criticava Serfiotis nas redes sociais. "O prefeito nos procurou há cerca de dez dias, relatando que estava sendo alvo de ataques online por essa pessoa. Importante ressaltar que o acusado apoia um partido de oposição ao governo. Serfiotis demonstrou preocupação, uma vez que o suspeito tem histórico de comportamento violento", afirmou o delegado Michel Floroschk. "Estamos analisando se a ação criminosa foi movida por questões pessoais ou influenciada por razões políticas, especialmente considerando a quantia significativa de dinheiro guardada em casa. Contudo, a motivação política está praticamente confirmada", concluiu o delegado.



O prefeito Alexandre Serfiotis expressou sua tristeza em um vídeo divulgado nas redes sociais. "Graças a Deus, estamos bem. Infelizmente, houve um atentado, um episódio muito triste, durante o comício de quinta-feira no bairro Novo Horizonte. No fim da minha fala, ouvimos tiros. Foram cerca de oito disparos, algo aterrador que eu jamais imaginei viver na minha própria cidade. Desde o começo, fazemos uma política baseada na paz, visitando as casas das pessoas e promovendo uma mensagem de bem. Porto Real não quer esse tipo de política baseada no ódio e na intolerância, que está a ser disseminada. Lamentamos profundamente o que aconteceu, mas confiamos que a justiça será feita, e continuaremos a trabalhar pela segurança do nosso povo. Seguiremos firmes nesta luta, com fé em Deus", declarou o prefeito.