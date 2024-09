Publicado 25/09/2024 22:22

Porto Real - Na noite de 24 de setembro, Ailton Marques (PDT), candidato a prefeito de Porto Real, promoveu o evento "Ailton com Elas", que reuniu aproximadamente 250 pessoas no bairro São José. O objetivo do encontro foi discutir a valorização das mulheres e suas principais demandas.

O evento contou com a presença de Sérgio Hotz (Republicanos), candidato a vice-prefeito, e de diversas candidatas a vereadora da coligação "Por Amor a Porto Real". Os temas abordados incluíram saúde, empreendedorismo, combate à violência e políticas públicas voltadas à promoção da igualdade de direitos e oportunidades para as mulheres.



A abertura do evento contou com a participação da deputada estadual e delegada Martha Rocha, que ofereceu uma análise crítica sobre as políticas públicas direcionadas às mulheres. Ela ressaltou a importância de intensificar o combate à violência de gênero e de ampliar o acesso a serviços essenciais de saúde e educação, reforçando o papel fundamental do governo na criação de políticas efetivas para enfrentar esses desafios.



Em seguida, a advogada Andreia Lovison discutiu os direitos das mulheres, destacando a importância das leis em vigor para proteger esses direitos. Andreia sublinhou que a legislação é uma peça-chave para garantir a segurança e o bem-estar das mulheres, mas que o acesso pleno à justiça e à proteção legal ainda precisa ser fortalecido, especialmente em Porto Real. Ela também mencionou casos em que a legislação tem sido crucial para mulheres em situação de vulnerabilidade.



Letícia Virgílio, publicitária e mentora de mulheres empreendedoras, compartilhou sua experiência pessoal como empresária. Ela destacou a relevância da independência financeira e a necessidade de apoiar as mulheres que desejam iniciar seus próprios negócios, enfatizando como a capacitação e a mentoria são ferramentas valiosas para o crescimento profissional.



A assistente social Iris Silva também participou, trazendo sua experiência no campo da assistência social, especialmente no apoio às mulheres. Ela destacou a importância de um sistema de assistência social que seja sensível às necessidades das mulheres, enfatizando a necessidade de oferecer suporte psicológico e social, essencial para enfrentar desigualdades e situações de risco.



Após as palestras, o candidato a vice-prefeito, Sérgio Hotz, falou sobre a relevância das parcerias e a importância de criar políticas públicas concretas que favoreçam as mulheres de Porto Real. Ele reafirmou seu compromisso com iniciativas que promovam a igualdade de gênero e ampliem as oportunidades para o público feminino.



Ailton Marques encerrou o evento com um discurso voltado para ações práticas que visam melhorar a vida das mulheres na cidade. Entre suas propostas, ele destacou a criação da Secretaria Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher como uma prioridade de sua gestão, além de iniciativas para fortalecer a saúde feminina, com ampliação do acesso a exames e tratamentos. Ailton também mencionou a criação de creches e escolas em tempo integral para auxiliar as mães trabalhadoras e ressaltou a necessidade de implementar uma Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) regional, para combater a violência e garantir um atendimento especializado e digno às vítimas.