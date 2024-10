Publicado 02/10/2024 21:40

Porto Real - O candidato à prefeitura de Porto Real, Ailton Marques (PDT), esclareceu que todos os votos destinados a ele no próximo domingo (06/10) serão considerados válidos, e que sua campanha continua normalmente, apesar de uma recente decisão judicial.

Em comunicado, Ailton expressou confiança de que o seu registro de candidatura será mantido, afirmando que, caso seja eleito, não haverá qualquer impedimento para que assuma a prefeitura.



O registro de candidatura de Ailton Marques foi inicialmente deferido pela juíza eleitoral de Porto Real. No entanto, a coligação de seu oponente recorreu, e o processo foi encaminhado ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Quando chegou ao TRE, o relator se posicionou a favor da manutenção do deferimento, elogiando os esforços de Ailton, enquanto prefeito, para reduzir o défice financeiro do município em mais de 68%, mesmo em plena pandemia.



Apesar disso, por uma votação de 4 a 3, a maioria dos desembargadores discordou da decisão da juíza eleitoral. Ailton Marques classificou o julgamento como incorreto e em desacordo com as provas apresentadas, mas ressaltou que a decisão não é definitiva. Ele informou que já iniciou os recursos cabíveis no próprio TRE e que também pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ao Supremo Tribunal Federal (STF).



Ailton reforçou sua confiança de que conseguirá manter o registro de candidatura e assegurou que todos os votos a seu favor serão válidos, reafirmando seu compromisso de continuar lutando pelo futuro de Porto Real.