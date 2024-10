Publicado 02/10/2024 21:20

Porto Real - O Corpo de Bombeiros encontrou um cadáver na manhã desta quarta-feira (2) no Rio Paraíba do Sul, em Porto Real (RJ).



De acordo com informações dos agentes, o corpo era de uma mulher, estava em decomposição e agarrado na pilastra de uma ponte de ferro.



Para levantar informações e ajudar a polícia nas investigações, uma equipe da perícia foi até o endereço. Os policiais tentam entender há quanto tempo o corpo estava ali e quais foram as circunstâncias da morte.

Após análise do local, o corpo foi levado pelo Corpo de Bombeiros para o Instituto Médico Legal de Volta Redonda (RJ). O caso foi registrado na delegacia de Porto Real, que está investigando.