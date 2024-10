Porto Real abre Chamada Escolar 2025 - Divulgação

Porto Real abre Chamada Escolar 2025Divulgação

Publicado 24/10/2024 12:43 | Atualizado 24/10/2024 12:52

A Secretaria de Educação, Cultura e Turismo de Porto Real abriu o período de renovação de matrículas para 2025. Para isso, o responsável deve ir até o dia 29 de novembro na unidade escolar onde o aluno vai estudar.

No caso das novas matrículas, que começam a ser feitas no dia 6 de janeiro de 2025, é preciso apresentar alguns documentos do estudante como: Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; Cópia da Carteira de Identidade (para maiores de 16 anos); Cópia do Cartão de Vacina para menores; Cópia do documento comprobatório emitido pelo juiz da Vara da Infância e da Juventude, quando de tratar de guarda, tutela, família substituta e outros; Declaração de Transferência; Histórico Escolar; Certificado de Alistamento Militar (para estudantes do sexo masculino, maiores de 18 anos); Cópia do Cartão do SUS; Número de Identificação Social – NIS (se beneficiário de programa de transferência de renda); Documento comprobatório da emancipação (não se aplica à EJA); Informação quanto à numeração de peças de vestuário para fins de distribuição de uniforme escolar.

Já os responsáveis devem levar: Cópia da Carteira de Identidade e CPF do responsável legal (em caso de menor de 18 anos); e Cópia do comprovante de residência atualizado.