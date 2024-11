Publicado 12/11/2024 19:15

Porto Real - Nesta segunda-feira (11), mais de 30 kg de drogas, que seriam destinadas a Porto Real (RJ), foram apreendidas no Centro de Distribuição dos Correios, no Rio de Janeiro.



As drogas, embaladas para dificultar a detecção, estavam distribuídas em três caixas. No total, foram apreendidos 20,4 kg de cocaína, o equivalente a 6.250 cápsulas, e 10,1 kg de maconha, divididos em 480 tabletes. Segundo a Receita Federal, o valor estimado da apreensão é de R$ 149 mil.



De acordo com a Polícia Civil, os entorpecentes seriam destinados a uma facção criminosa que opera nas cidades de Itatiaia, Porto Real, Quatis e Resende. Na terça-feira (12), o homem que aguardava o recebimento das substâncias foi preso.

A apreensão foi resultado de uma investigação conduzida pela Polícia Civil de Porto Real, em parceria com os Correios e a Receita Federal, contando com o apoio de um cão farejador que ajudou na localização das drogas.