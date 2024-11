Camarões são apreendidos dentro de carreta em Porto Real - Foto: Divulgação/ PRF

Camarões são apreendidos dentro de carreta em Porto RealFoto: Divulgação/ PRF

Publicado 13/11/2024 19:51

Porto Real - Uma grande quantidade de camarões sem refrigeração foram apreendidos na noite desta terça-feira (12), em Porto Real (RJ). O caso aconteceu na altura do km 300 da Via Dutra.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma equipe esta realizando um patrulhamento, quando abordou uma carreta “cegonha” com placa de Fortaleza (CE). O veículo transportava uma carga coberta por lona em meio a vários automóveis e foi parado para inspeção.



O motorista, de 30 anos, informou que estava transportando os veículos de Fortaleza para São Paulo. Durante a vistoria dos automóveis, não foram encontradas irregularidades. No entanto, ao removerem a lona, os agentes encontraram aproximadamente 800 kg de camarão embalados em sacos plásticos, sem refrigeração e sem condições sanitárias adequadas para o transporte de alimentos.



Questionado, o condutor relatou que transportava a carga de camarão a pedido de um amigo que a retiraria ao chegarem em São Paulo, mas ele não possuía nota fiscal ou documentos que comprovassem a procedência do material.



Diante da situação, a ocorrência foi qualificada como Transporte de Mercadoria Sem Nota Fiscal e Mercadoria Imprópria para Consumo. O caso foi encaminhado ao Posto de Controle Interestadual de Nhangapi (Barreira Fiscal) para as medidas fiscais e sanitárias necessárias.