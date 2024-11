PM apreende 1,5 kg de maconha em Porto Real - Foto: Divulgação/ PM

Publicado 18/11/2024 20:11

Porto Real - A Polícia Militar apreendeu quase 2 kg de maconha após receber denúncia, em Porto Real (RJ). O caso aconteceu na noite de sábado (16), na Rua Vinte e Um, no bairro Freitas Soares.

De acordo com a PM, uma equipe recebeu a informação de que um indivíduo conhecido como "PL" estaria armazenando entorpecentes em um terreno baldio próximo a uma praça. Durante as buscas no terreno, foi encontrada uma sacola contendo uma porção de erva seca e meio tablete da mesma substância. Posteriormente, constatou-se que "PL" se tratava de um homem, de 25 anos.



Em sequência, os agentes foram até a Rua Vinte e Dois, onde realizaram contato com a mãe do suspeito. Os policiais informaram sobre a denúncia, mas ela não autorizou a entrada na residência para novas buscas.



Diante dos fatos, o material encontrado foi levado à 100ª Delegacia de Polícia. Após análise do delegado, foi instaurado um inquérito para apuração dos fatos, e o suspeito foi enquadrado no artigo 33 da Lei 11.343/06.

A perícia constatou que o material apreendido era 1.500 gramas de maconha.