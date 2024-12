Porto Real pontua em ICMS Ecológico para educação ambiental - Foto: Divulgação/ Prefeitura Municipal de Porto Real

Publicado 05/12/2024 21:32

Porto Real - A Prefeitura Municipal de Porto Real, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, conquistou pela primeira vez uma pontuação no ICMS Ecológico, especificamente no índice de educação ambiental.

A avaliação foi realizada pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, destacando o município pela implementação e regulamentação do ProMea (Programa Municipal de Educação Ambiental), formalizado por decreto.



“Esse resultado reflete o compromisso da gestão municipal em incorporar a educação ambiental como eixo central das políticas públicas. O ProMea é uma ferramenta estratégica que visa sensibilizar e mobilizar a comunidade para a importância da preservação ambiental. Atuamos de forma integrada com diversas secretarias, levando conhecimento e promovendo a responsabilidade socioambiental entre os estudantes de Porto Real”, destacou Vanila Azevedo, coordenadora do programa.



O secretário de Meio Ambiente, Mauro Ettore, também ressaltou a importância da conquista: “Pontuar no ICMS Ecológico no quesito educação ambiental representa um avanço significativo para Porto Real. Além de evidenciar nosso compromisso com a sustentabilidade, essa conquista resulta em novos recursos financeiros que serão destinados a projetos de preservação ambiental e desenvolvimento sustentável. O trabalho integrado entre as secretarias e o ProMea foi fundamental para alcançarmos esse resultado.”