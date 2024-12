Veículo clonado é recuperado pela PRF em Porto Real - Foto: Divulgação/ PRF

Publicado 03/12/2024 22:12

Porto Real - Veículo roubado é recuperado pela Polícia Rodoviária Federal, em Porto Real (RJ). O caso aconteceu na altura do km 297 da Via Dutra, por volta das 15h desta terça-feira (3).

De acordo com a PRF, uma equipe da 7ª Delegacia da PRF estava retornando de Campinas (SP), após cumprir mandados de busca relacionados à Operação Ponto Final, quando identificou irregularidades em um guincho que transportava dois veículos na rodovia.



Durante a inspeção dos veículos transportados, os agentes perceberam que um dos carros, com placa de Itupeva (SP), apresentava sinais visíveis de adulteração. Após uma verificação mais detalhada, constatou-se que se tratava de um veículo clonado. O carro original, licenciado em São João de Meriti (RJ), havia sido roubado no dia 29 de outubro deste ano, no Rio de Janeiro.



Ao ser questionado, o condutor do guincho informou que havia recolhido os dois veículos em um posto de combustível no Rio de Janeiro e que sua entrega seria realizada em Osasco (SP), a pedido de um terceiro.



Diante dos fatos, o motorista foi preso e conduzido, juntamente com o guincho e os veículos, à 100ª Delegacia de Polícia de Porto Real, onde foram realizados os procedimentos legais, incluindo o registro da recuperação do veículo roubado.



Ainda segundo a PRF, o veículo está avaliado em mais de R$ 60 mil.