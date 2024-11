Publicado 29/11/2024 21:01

Porto Real - Um jovem de 19 anos foi preso na quinta-feira (28) em Porto Real (RJ), durante uma operação policial na Rua Onze, no bairro Jardim das Acácias. Segundo a Polícia Civil, ele é um dos principais investigados pelo desaparecimento de um adolescente de 15 anos, ocorrido em fevereiro deste ano.

A prisão ocorreu após o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido em função das investigações sobre o desaparecimento do menor. Ao chegarem à residência do suspeito, os agentes encontraram drogas, a quantia de R$ 389 em espécie e três aparelhos de telefone celular. Durante o interrogatório, o jovem confessou envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

O jovem foi encaminhado à delegacia de Porto Real, onde permanecerá à disposição da Justiça. A polícia segue investigando se ele possui conexão direta com o desaparecimento do adolescente ou se estaria envolvido em outras atividades criminosas na região.