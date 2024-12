Publicado 11/12/2024 22:46

Porto Real - As inscrições para vagas na área da saúde em Porto Real (RJ), estarão abertas a partir da próxima segunda, dia 16 e seguem até dia 20 de dezembro.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), há vagas para médicos: clínico geral; pediatra plantonista; plantonista socorrista; ginecologista e obstetra plantonista; médico de PSF e psiquiatra.



Para participar, o candidato deve verificar no edital os requisitos para a validação da inscrição, como por exemplo currículo profissional; carteira do conselho; diploma; especialização (se houver); comprovante de residência; comprovante de experiência profissional. Todos esses documentos deverão ser entregues no local da inscrição.



Durante o processo seletivo, serão analisados a experiência profissional e prova de títulos. O contrato é de 12 meses, a contar da data de publicação do edital, com possibilidade de prorrogação por igual período. Informações detalhadas sobre a seleção podem ser obtidas através do site da prefeitura de Porto Real.