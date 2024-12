Publicado 11/12/2024 23:17

Porto Real - As inscrições para a turma de 2025 do Programa Formare da Stellantis, em Porto Real, estão abertas. As inscrições podem ser feitar até o próximo domingo, dia 15 de dezembro pela internet.

O curso oferecido é de Assistente de Operações Automotivas Industriais. Para participar é necessário ter nascido entre 16 e 18 anos, estar cursando ou ter finalizado o ensino médio em escola pública e ter renda familiar de até um salário mínimo por pessoa.

Segundo o edital, quem for aprovado irá receber diversos benefícios como uniforme, bolsa-auxílio de estudos, alimentação, transporte, material didático, seguro de vida, equipamentos de proteção individual e assistência médica ambulatorial.