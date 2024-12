Publicado 19/12/2024 22:04

Porto Real - Um jovem, de 24 anos, foi preso com drogas na madrugada desta quarta-feira (18), em Porto Real (RJ). O caso aconteceu na Rua Dezessete, no bairro Freitas Soares.



Segundo informações da Polícia Militar, os agentes estavam em patrulhamento, quando viram um suspeito conduzindo uma bicicleta pela rua. Ao perceber a presença dos policiais, o jovem tentou fugir e se desfazer de algo.

No entanto, a PM conseguiu alcançá-lo e junto com ele apreendeu 12 pinos contendo pó branco. Após a revista pessoa, os agentes encontraram ainda R$ 190 em espécie e um celular com o jovem.



Ele e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Porto Real. O jovem foi preso e vai responder por tráfico de drogas.