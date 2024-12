Publicado 20/12/2024 19:03 | Atualizado 20/12/2024 19:03

Porto Real - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou, na noite de quarta-feira, 18 de outubro, a vitória de Alexandre Serfiotis nas eleições municipais de Porto Real, validando seu direito à reeleição. A decisão refutou os questionamentos sobre a sua candidatura, reafirmando a escolha popular nas urnas.

"Apesar das tentativas de nossos adversários de impugnar nossa candidatura, a vontade do povo prevaleceu", comemorou o prefeito reeleito.

A impugnação, que foi rejeitada, alegava inelegibilidade indireta devido ao parentesco com o ex-prefeito Jorge Serfiotis, seu pai. Jorge havia sido eleito para seu terceiro mandato em 2016, mas faleceu em julho de 2017, pouco depois de assumir o cargo, e foi substituído por seu vice.

O TSE entendeu que a morte de Jorge e a transição de seu cargo para o vice interromperam o vínculo familiar, afastando a alegação de inelegibilidade.

"Fomos eleitos democraticamente pela maioria dos votos em 2020 e reeleitos da mesma forma em 2024. Nossas contas eleitorais foram aprovadas pelo TRE, e fomos diplomados no dia 16. Agora, com essa decisão, podemos seguir tranquilos para o segundo mandato, que começará em janeiro de 2025", explicou Serfiotis.

O prefeito agora se prepara para concluir o primeiro ciclo de sua gestão e iniciar o novo mandato, dando continuidade a projetos em andamento e implementando novas iniciativas na cidade.

"Nosso compromisso é com Porto Real e com a nossa população. Vamos continuar trabalhando para fazer a cidade crescer, com uma educação e saúde de qualidade, sempre com responsabilidade no uso dos recursos públicos", afirmou.

Nas redes sociais, o prefeito agradeceu aos eleitores pela confiança e apoio. "Muito obrigado a todos que acreditaram em nosso trabalho. Temos a certeza de que ainda há muito a ser feito, mas, juntos, superaremos todos os desafios e faremos de Porto Real uma cidade cada vez melhor para viver", concluiu.