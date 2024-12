Publicado 23/12/2024 19:52

Porto Real - Na última terça-feira, dia 17, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo de Porto Real foi homenageada em uma solenidade realizada na Fundação Cesgranrio, no Rio de Janeiro. O município recebeu o Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, na categoria Ouro, como parte do programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada.

Esse reconhecimento é concedido às secretarias municipais que se destacam na promoção da alfabetização das crianças, sendo Porto Real avaliado com 96 pontos dos 100 possíveis, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC).

O programa tem como objetivo assegurar que as crianças brasileiras sejam alfabetizadas até o final do 2º ano do ensino fundamental, além de recuperar a aprendizagem dos alunos dos 3º, 4º e 5º anos, especialmente após os prejuízos causados pela pandemia. Entre seus princípios, destacam-se a promoção da equidade educacional, respeitando as diversidades regionais e socioeconômicas, e o fortalecimento da colaboração entre estados e municípios.

Durante o evento, a subsecretária de Educação, Cultura e Turismo de Porto Real, Giovana Oliveira, celebrou a conquista e destacou o empenho dos profissionais envolvidos. “Estamos muito satisfeitos em ver que os esforços dos profissionais de educação para promover um ensino de qualidade vêm apresentando os resultados esperados. Seguimos com estratégias e parcerias para fortalecer ainda mais nossas metodologias e oferecer um ensino de excelência. Gratidão a todos os profissionais e estudantes que tornaram isso possível.”

Porto Real, ao alcançar o Selo Ouro, reafirma seu compromisso com a qualidade da educação e com o direito das crianças à alfabetização, consolidando-se como referência na promoção de práticas pedagógicas eficazes e inclusivas.