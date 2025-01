Alexandre Serfiotis e vice-prefeito Aguinaldo - Fotos: Regiane Real

Publicado 02/01/2025 23:16

Porto Real - Alexandre Serfiotis tomou posse para seu segundo mandato como prefeito de Porto Real (RJ) em uma cerimônia realizada na Câmara Municipal nesta quarta-feira, 1º de janeiro. Durante o evento, também foram empossados o vice-prefeito Aguinaldo da Casa dos Colchões e os 11 vereadores eleitos.

Na mesma ocasião, ocorreu a eleição da mesa diretora para o primeiro biênio da 8ª Legislatura (2025/2026), que contou com uma chapa única, aprovada por sete votos contra quatro. A mesa será presidida por Henry de Bulhões, com Fábio Maia como primeiro vice-presidente, Jonas Fernando como segundo vice-presidente, Diego Graciani como primeiro secretário e Fernando Beleza como segundo secretário.



O vice-prefeito Aguinaldo destacou sua gratidão e compromisso com a cidade. Ele mencionou o apoio recebido de sua família e das pessoas que o acompanharam ao longo de sua trajetória, ressaltando seu desejo de aprender com o prefeito Alexandre Serfiotis e com a população de Porto Real, além de trabalhar em conjunto para o bem da cidade. Aguinaldo reafirmou sua dedicação em honrar a confiança depositada nele por cada cidadão.



Já o prefeito Alexandre Serfiotis fez questão de lembrar sua trajetória política, mencionando a inspiração que recebeu de seu pai, Jorge Serfiotis, prefeito de Porto Real por três mandatos e figura central na emancipação do município. Alexandre destacou o orgulho de ter sido eleito e reeleito deputado federal, algo marcante para uma cidade com pouco mais de 20 mil habitantes, e reconheceu o papel de seu pai na história política local.



Durante seu discurso, o prefeito também relembrou os desafios enfrentados no primeiro mandato, como o hospital municipal em condições precárias, salários atrasados e problemas estruturais na cidade. Entre os avanços, Alexandre mencionou o aumento salarial dos servidores em mais de 27%, a revitalização de importantes avenidas e o investimento de R$ 22 milhões no hospital municipal, que possibilitou a realização de cerca de 100 cirurgias mensais e melhorias na infraestrutura. Ele também anunciou a reabertura da Maternidade em breve, garantindo mais avanços na área da saúde.



Alexandre finalizou sua fala enfatizando a importância da união e do diálogo para o progresso do município. Ele destacou que, após as eleições, o momento agora é de trabalho conjunto, sempre em respeito e atenção às necessidades de cada morador de Porto Real.