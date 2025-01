Publicado 13/01/2025 20:45

Porto Real - Um homem, visivelmente alterado, parou o carro no meio da via dutra, em Porto Real (RJ). O caso aconteceu por volta das 23h40 deste sábado, entre os kms 301 e 302.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, primeiro eles receberam a informação de um indivíduo pedindo socorro em um veículo com varias avarias na lataria, depois que um veículo havia colidido na pista. Os agentes foram até o local e se depararam com o carro parado entre as faixas esquerda e direita, com um indivíduo muito agitado dando voltas no veículo, falando sozinho, como se estivesse procurando algo.

A equipe se aproximou perguntando o que havia acontecido e o indivíduo, visivelmente alterado, aos gritos alegou que outras pessoas haviam atentado contra ele. Após tranquilizá-lo um pouco, levando-o para o acostamento e retirando o veículo do meio da rodovia, os policiais tentaram entender o que ocorria.

O indivíduo não apresentava nenhum sinal de embriaguez, mas, parecia estar em um surto psicótico, pois mesmo depois que os policiais revistaram o veículo, não sendo encontrado qualquer pessoa ou material ilícito, ele insistia que tinha alguém dentro do veículo.

Por conta do estado alterado no qual o indivíduo se encontrava foi acionada equipe de resgate da CCR para encaminhá-lo para atendimento médico. Ainda segundo a PRF, o veículo apresentava vários danos na lataria. Após a equipe de resgate ter levado o indivíduo, chegou a informação que ele havia arrebentado o portão de um motel, localizado à margem da via.

Com essa informação, a equipe foi até o motel e encontrou uma equipe da PMERJ que já estava lá orientando o funcionário a fazer o devido registro por dano ao patrimônio na Polícia Civil. Foi verificado que além o portão de saída, também foi danificada a fachada de um chalé do estabelecimento, colidindo o veículo contra ambos, saindo do motel e parando na rodovia.

Como a ocorrência foi fora da circunscrição da rodovia, dentro do motel, ficou sob a responsabilidade da PMERJ. O veículo, como ficou na rodovia, foi removido para o pátio da PRF. Após o funcionário do motel efetuar o devido registro na Polícia Civil o indivíduo será responsabilizado pelos danos causados.