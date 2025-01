Publicado 22/01/2025 22:08

Porto Real - O prefeito Alexandre Serfiotis acompanhou esta semana o início da construção da nova Unidade Básica de Saúde da Família (USF), que está orçada em R$ 1.722.674,64. A obra está sendo financiada com recursos do Novo PAC do Governo Federal.

O secretário de Governo, Augusto César Serfiotis, que acompanhou o prefeito na vistoria, explicou que a USF terá uma estrutura completa, incluindo recepção, sala de administração, quatro salas de atendimento, banheiros acessíveis, fraldários, cozinha e copa. A Secretaria de Saúde será responsável por definir a organização dos espaços, tipos de consultórios e áreas de serviços. A previsão é de que a unidade seja inaugurada até o final de setembro.



Os serviços médicos oferecidos na unidade serão definidos com base na demanda do bairro. Segundo o secretário, as Unidades de Saúde da Família costumam oferecer atendimento médico, odontológico e de enfermagem durante toda a semana, além de realizar procedimentos como curativos, vacinação, administração de medicamentos e aferição de sinais vitais. Após a conclusão da obra, a Secretaria Municipal de Saúde ficará responsável pela gestão da unidade.



O prefeito Alexandre Serfiotis destacou a importância de expandir a rede de saúde em Porto Real, mencionando que o município já conta com sete USFs, um Policlínico, quatro Centros de Atendimentos Especializados e o Hospital Municipal São Francisco de Assis, que recentemente passou por reformas e ampliação.



"Com a construção dessa nova USF, ampliamos o atendimento em saúde, promovendo mais qualidade de vida, especialmente para as famílias mais vulneráveis. Assim como no nosso primeiro mandato, seguimos trabalhando para oferecer uma saúde de excelência, com mais consultas, exames e visitas domiciliares. Continuamos avançando e cumprindo nosso compromisso com a população de Porto Real", declarou o prefeito.