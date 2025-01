Hospital São Francisco em Porto Real realiza 1ª cirurgia de captação de órgãos desde a Ampliação - Foto: Divulgação/ Prefeitura Municipal de Porto Real

Publicado 13/01/2025 21:50

Porto Real - Na madrugada desta sexta-feira (10), o Hospital Municipal São Francisco de Assis (HMSFA), em Porto Real, realizou uma cirurgia de captação de órgãos. O procedimento ocorreu após a confirmação de morte encefálica de uma mulher de 57 anos, resultando na coleta de rins, fígado e córneas.

Segundo a direção do HMSFA, esta foi a primeira cirurgia desse tipo desde a ampliação da unidade. O momento foi descrito como uma experiência marcante para as equipes do Centro Cirúrgico e do CTI, tanto no aspecto profissional quanto humano.

“A equipe assistencial agiu rapidamente, seguindo o protocolo estabelecido pelos Governos Federal e Estadual. Identificaram um potencial doador e acionaram a Central Estadual de Transplantes para dar andamento ao processo”, explicou Ana Carla Carvalho, subsecretária de Saúde.

O prefeito Alexandre Serfiotis destacou a importância do gesto, definindo-o como um ato de amor e solidariedade que impacta vidas. “A doação de órgãos não é apenas uma entrega física, mas uma oportunidade de renovação para quem espera por um transplante. Expresso minha solidariedade à família pela generosidade em um momento tão delicado e parabenizo os profissionais de saúde pela dedicação a essa causa tão nobre”, afirmou o prefeito.

Após a realização do procedimento, os órgãos foram entregues ao Programa Estadual de Transplantes (PET), que é responsável pela sua distribuição e destinação.