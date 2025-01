Publicado 24/01/2025 16:10

Porto Real - A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), ligada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, está com inscrições abertas para os cursos de Qualificação Profissional oferecidos pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).

As inscrições são gratuitas, realizadas por meio de sorteio, e podem ser feitas até o dia 7 de fevereiro, ao meio-dia, no site oficial da Faetec: www.faetec.rj.gov.br.



Os interessados devem escolher apenas um dos cursos disponíveis: Assistente Administrativo, Assistente de Logística, Auxiliar Pedagógico ou Cadista para Construção Civil. Os alunos matriculados receberão bolsa-auxílio para transporte e lanche durante os dias de aula.



O programa de Qualificação Profissional da Faetec representa uma chance de transformar jovens em profissionais capacitados para o mercado, garantindo melhores oportunidades no futuro, afirmou Alexandre Valle, presidente da Faetec.



Ao todo, estão disponíveis 120 vagas para os cursos, destinadas a candidatos com idades entre 16 e 17 anos. Em Porto Real são 20 vagas para Auxiliar Pedagógico. É necessário ter o Ensino Fundamental completo ou o Ensino Médio em andamento, conforme os pré-requisitos de cada curso.



As aulas ocorrerão no turno da tarde ou noite, dependendo da unidade. O resultado do sorteio será divulgado em 7 de fevereiro no site da instituição, e as aulas começarão no dia 10 de março.