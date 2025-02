Treinamento da PRF na Volkswagen - Foto: Divulgação PRF

Publicado 07/02/2025 23:26

Porto Real - A Polícia Rodoviária Federal participou, nesta sexta-feira (7), de um treinamento na unidade industrial da Volkswagen Caminhões e Ônibus, localizada no município de Porto Real, no estado do Rio de Janeiro.

O evento teve como foco o nivelamento técnico sobre a normatização e o funcionamento dos sistemas de freios em veículos pesados. Ao todo, 14 policiais rodoviários federais estiveram presentes, sendo eles lotados na Delegacia da PRF em Resende e na Superintendência da PRF no Rio de Janeiro.

A iniciativa desempenha um papel fundamental no aprimoramento profissional dos agentes e no intercâmbio de conhecimentos, contribuindo para a melhoria das fiscalizações de trânsito e, consequentemente, para a segurança viária dos usuários das rodovias federais.

A PRF segue atuando continuamente em ações de policiamento e fiscalização, com especial atenção à segurança no trânsito. O objetivo é prevenir e reduzir a gravidade de acidentes envolvendo veículos de carga, além de reforçar a sensação de segurança nas rodovias federais.