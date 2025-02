Secretaria de Comunicação e Transparência - Foto: SMCT

Publicado 18/02/2025 22:38

Porto Real - Porto Real, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo (SMECT) concluiu, nesta terça-feira (18), a instalação de aparelhos de ar condicionado em todas as salas da rede municipal, beneficiando diretamente os 3.400 alunos do ensino público local.

A Secretária de Educação, Maria Madalena Ferreira, ressalta que o município conta atualmente com 12 instituições de ensino, incluindo oito escolas e quatro creches. Segundo ela, garantir um ambiente com temperatura agradável contribui não apenas para a permanência dos alunos na escola, reduzindo a evasão escolar, mas também torna a aprendizagem mais prazerosa. Além das salas de aula, outros espaços educacionais, como a sala de leitura, o laboratório de informática e a sala de vídeo, também foram climatizados.

Recentemente, Porto Real conquistou o primeiro lugar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) nos Anos Iniciais na região do Médio Paraíba e ficou na sétima posição em todo o estado. Além disso, o município recebeu o Selo Ouro pelo compromisso com a Alfabetização. Para o prefeito Alexandre Serfiotis, esses reconhecimentos refletem o cuidado e o investimento contínuo na comunidade escolar.

Serfiotis ainda destaca que, além da climatização das salas, os estudantes da rede pública municipal têm acesso a merenda de qualidade, transporte gratuito, uniformes e materiais escolares. “Pode parecer algo simples, mas esse cuidado com as nossas crianças faz com que sintam vontade de frequentar a escola, sem preocupações com questões externas que possam impactar o aprendizado”, enfatizou o prefeito.