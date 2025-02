Publicado 27/02/2025 12:23

Porto Real - Um jovem foi encaminhado para a delegacia de Porto Real (RJ), após denúncia de tráfico de drogas. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (26), na Rua das Araras, no bairro Jardim Real.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada por meio de uma denúncia de tráfico de drogas. Pelas informações, um suspeito de blusa vermelha e bermuda preta iria próximo ao campo da praça do bairro buscar drogas para uma outra pessoa.

Diante das informações, os agentes foram até o endereço e avistaram uma bicicleta próximo ao campo. O suspeito, ao avistar a polícia, tentou se desfazer de um pino de cocaína, mas foi localizado logo em seguida.



A PM procedeu com as buscas no local e encontrou uma sacola plástica com mais um pino de cocaína. O jovem, de 25 anos, foi conduzido até 100DP para apreciação do delegado, que, após averiguação do caso, atuou o acusado por posse e uso de drogas. Ele foi ouvido e liberado.