Cerca de 7kg de drogas são apreendidos em Porto RealFoto: PM

Publicado 21/02/2025 20:39

Porto Real - A Polícia Militar apreendeu cerca de 7 kg de drogas na noite de quinta-feira (20), em Porto Real (RJ). A operação aconteceu no bairro Jardim das Acácias.

Segundo informações da PM, os agentes foram até o local após receberem denúncias indicando que havia uma residência utilizada para armazenar e embalar substâncias ilícitas.

Ao entrarem no imóvel, os policiais localizaram 1.571 pinos com pó branco, 71 tiras e três tabletes de erva seca, além de três balanças de precisão e outros materiais usados para embalar as drogas.

O caso foi encaminhado à delegacia de Porto Real, onde o material ficou apreendido. Após a perícia, foi constatado que havia 3 kg de cocaína e 4 kg de maconha.