Celebração Porto Real (RJ) - Foto: Fabiano Sabino

Celebração Porto Real (RJ)Foto: Fabiano Sabino

Publicado 18/02/2025 22:52

Porto Real - A Associação Vittorio Emanuele II, com o apoio da Prefeitura Municipal e da empresa Grupo Porto Reel, organizou na noite de segunda-feira, 17 de fevereiro, o evento “Giorno de Arrivo” – ou Dia da Chegada –, em celebração aos 150 anos da imigração italiana no Brasil.

A festividade, que aconteceu no Horto Municipal, foi estruturada em três momentos distintos, resgatando a trajetória das 50 famílias que desembarcaram no país a bordo do navio Anna Pizzorno, oriundas principalmente das cidades de Novi di Modena e Concórdia Sulla Secchia, situadas no Norte da Itália.

Pela manhã e à tarde, estudantes das redes pública e privada participaram de visitas guiadas, e, ao entardecer, o evento promoveu o Café com as Nonnas, reunindo descendentes italianos para compartilhar relatos e memórias sobre suas origens e vivências.

O encerramento contou com uma solenidade em homenagem aos descendentes dos imigrantes, reunindo diversas autoridades, incluindo o Prefeito Alexandre Serfiotis, o vice-prefeito Aguinaldo, vereadores, empresários e representantes do setor turístico. A cerimônia foi concluída com apresentações do grupo Belle Ballerine e do músico Ramon Santana.

Durante a noite, a diretora social da Associação Vittorio Emanuele II, Juliana Pedrazzi Bin, fez uma breve exposição sobre o planejamento de atividades para 2025. “Gostaria de agradecer a presença de todos e destacar nossa alegria e entusiasmo para o próximo ano, que já conta com um calendário repleto de metas e ações a serem realizadas”.

O prefeito Serfiotis também enfatizou a importância da cooperação entre o setor público e privado no fortalecimento do turismo local. “Um povo que não preserva sua memória perde sua identidade. Com eventos como este, desenvolvemos políticas públicas que garantem a valorização da história dos imigrantes. Isso se reflete na inclusão do tema nos espaços educacionais, na realização de festividades temáticas e, sobretudo, na promoção da nossa rica herança cultural”, concluiu.