A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Quatis divulgou que na próxima semana serão entregues os kits de alimentação às famílias dos estudantes da Rede Municipal (creche, pré-escola, escola e EJA). Problemas administrativos durante a primeira realização do processo licitatório para aquisição dos tickets de alimentação, ocasionaram o cancelamento e o atraso de três meses na entrega do benefício.

Segundo a prefeitura de Quatis, para solucionar a demora, será realizada uma nova licitação no dia 14 de julho para a aquisição dos tickets. Enquanto isso não acontece, a SME adquiriu, por meio de duas atas de registros aderidas pelo município, cestas básicas que serão entregues a todos os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino do município.

O kit alimentação será referente aos meses de atraso do benefício (abril, maio e junho). Serão entregues na terça-feira (13) e quinta-feira (15), a partir das 8h nas unidades escolares para as famílias dos alunos matriculados.

Cronograma de entrega:

Terça-feira - 13/07: Entrega do Kit Alimentação (referente ao mês de abril) nas unidades escolares das 08 às 17h.

Quinta-feira - 15/07: Entrega do Kit Alimentação (referente aos meses de maio e junho) nas unidades escolares das 08 às 17h.

Na Escola Municipal Pessoa de Barros, no bairro Nossa Senhora do Rosário, as entregas acontecerão das 08 às 20h. Os pais e responsáveis deverão apresentar o RG para a retirada dos mesmos. Em caso de dúvidas, os responsáveis devem procurar a unidade escolar ou a Secretaria de Educação.