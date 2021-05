Porto Real

Projeto Caminhos para a Cidadania apresenta campanha de segurança no maio amarelo

Segundo OMS, acidentes são a principal causa de morte de crianças e jovens entre 5 e 29 anos. Programa do Instituto CCR, com apoio da CCR NovaDutra, propõe nova consciência de trânsito para alunos do Fundamental I.

Publicado há 1 dia