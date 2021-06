Por O Dia

Um jovem de 24 anos, identificado como Donaldo Antônio Marcondes Junior, foi morto a tiros na madrugada de segunda-feira (28), em Quatis. O caso aconteceu na Rua Genésio Leite, no bairro Nossa Senhora do Rosário.

De acordo com a Polícia Militar (PM), quando os policiais chegaram no local, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) já estava atendendo a vítima, e constatou o óbito.

Segundo testemunhas, o jovem foi morto com diversos tiros, e os suspeitos fugiram após o crime.

A Polícia Civil realizou a perícia no local e encontrou diversas cápsulas no chão. O corpo do jovem foi levado para o Instituto Médico Legal de Resende. O caso foi registrado na 100ª DP de Porto Real.