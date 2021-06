Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação - Regiane Real

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 15:00

A Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação, realizou na sede da unidade nesta semana a ‘Tarde da Assistência em Ação’. O objetivo foi fazer uma apresentação das oficinas e dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), visando a interação entre seus usuários. Para a realização do evento, foram garantidos todos protocolos de segurança contra a Covid-19.

De acordo com a secretária da pasta, Valéria Sá, além da interação, os usuários também puderam conhecer as atividades que são realizadas nas demais oficinas. “O SCFV é um conjunto de serviços realizados em grupos, de acordo com o ciclo de vida dos usuários. Cada atividade busca complementar o trabalho social com as famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social. Os usuário podem participar de mais de uma atividades, sendo ele criança, adolescente ou adulto”, explicou a secretária.

Durante a tarde houve presença dos usuários das oficinas de Violão, Banda Musical, Panificação e confeitaria, Desenho artístico, Vem dançar comigo, Ballet clássico, Zumba, Corte e costura, e Artesanato e Artes cénicas. “Nós também convidamos dois usuários do SCFV Nova Geração. Por se tratar de um serviço que lida diretamente com pessoas idosas, atualmente esta oficina está suspenso. Nosso objetivo é que as atividades retornem assim que atingirmos um total de vacinação onde possamos garantir a segurança dos usuários”, finalizou o diretor dos Programas Sociais, Jadson Teixeira.