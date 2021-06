Ação foi realizada no bairro Freitas Soares - Divulgação

Ação foi realizada no bairro Freitas SoaresDivulgação

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 15:00

A Secretaria Municipal Saúde, através do setor de Vigilância Sanitária, vem realizando diversas ações para evitar proliferação do Aedes Aegypti, mosquito transmissor da dengue e de outras doenças. Durante essa semana, os agentes estiveram na Rua 44, no bairro Freitas Soares, onde foram realizadas a colocação de telas em caixas d'água.

Segundo o coordenador do Programa Municipal de Controle às Arboviroses, Wendel Reis da Silva, a colocação de telas foi realizada em todo o bairro, devido a alta recorrência de suspeitas de dengue no bairro. "Vale ressaltar que essa é uma ação conjunta, onde além dos agentes sanitários, a população pode acionar o setor caso presencie uma irregularidade, e assim, evitar a criação de focos da dengue”, explicou.

Publicidade

A Secretaria de Saúde reforça que a Vigilância Sanitária pode ser acionada pelo telefone: (24) 3353-4201. Além disso, a Secretaria explica que o paciente infectado pela dengue pode apresentar sintomas como: febre, dor de cabeça, dores pelo corpo, náuseas ou até mesmo não apresentar qualquer sintoma.

Além disso, o aparecimento de manchas vermelhas na pele, sangramentos (nariz, gengivas), dor abdominal intensa e contínua e vômitos persistentes podem indicar a evolução para dengue hemorrágica.