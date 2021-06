Carlinho Tchaia (AVANTE) - Divulgação

Carlinho Tchaia (AVANTE)Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 09:00

O presidente da Câmara Municipal de Porto Real, vereador Carlinho Tchaia (AVANTE), teve uma importante indicação aprovada por unanimidade, durante a sessão ordinária de quarta-feira (23). No documento, que será encaminhado ao chefe do Executivo, o autor solicita a criação de um Centro de Reabilitação para atender pacientes que foram acometidos pelo novo coronavírus e que de alguma forma desenvolveram sequelas ou limitações.

De acordo com o parlamentar, o objetivo da propositura é oferecer um espaço para atendimento gratuito e tratamento especializado visando à recuperação total das pessoas que tiveram COVID-19. “As sequelas geradas pela Covid-19 são inúmeras. As mais comuns são as alterações cardiorrespiratórias e neurológicas como dificuldades para respirar, cansaço, fraqueza muscular, além de impactos à saúde mental, como ansiedade, depressão, distúrbios cognitivos e de memória. É preciso pensar na qualidade de vida dessas pessoas. Sem uma reabilitação adequada, os problemas podem tornar-se crônicos, comprometendo a autonomia e a rotina desses pacientes”, ressaltou Carlinho.

Publicidade

“A ideia é que o espaço de reabilitação ofereça atendimento integrado e possua uma equipe multiprofissional composta por pneumologistas, cardiologistas, fisioterapeutas, nefrologistas e psicólogos. Temos que olhar com seriedade para as consequências da Covid-19. Esses pacientes necessitam de atenção especializada e acredito que um atendimento multidisciplinar como o que estamos propondo é o caminho ideal”, finalizou.