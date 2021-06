Animais foram levados para o Cirac, em Porto Real - Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 09:00

Na última sexta-feira (18), uma grande ação de fiscalização resgatou 21 cachorros em situação de maus-tratos, no bairro Barrinha, em Quatis. A operação contou com o apoio da Vigilância Sanitária e Guarda Municipal de Quatis e Porto Real, policiais civis e do Centro Integrado de Recolhimento, Assistência e Controle (CIRAC), além do Grupo de Proteção Animal Segunda Chance.

O resgate teve o apoio dos prefeitos de Quatis, Aluísio d’Elias, e de Porto Real, Alexandre Serfiotis. "Recebemos uma denúncia e imediatamente liguei para o prefeito de Quatis, Aluísio d'Elias, que prontamente se colocou à disposição para ajudar. Acionamos também o Cirac e a Polícia Civil para acompanhar o caso", completou Serfiotis.

Foram resgatados 21 cães em situação de maus-tratos, sendo um filhote, e ainda uma carcaça. Os animais foram encaminhados ao Cirac, em Porto Real, onde receberão todos os cuidados necessários, e assim que tiverem recuperados serão colocados para adoção.

O dono da casa onde estavam os animais foi levado para a 100ª Delegacia Policial de Porto Real, onde foi ouvido e liberado. Ele pode responder pelo crime de maus-tratos a animais.

Para denunciar entre em contato com a Vigilância Sanitária do município pelo número (24) 99948-7353 ou com a Guarda Municipal e Ambiental pelo número (24) 99856-9129, atendendo também através do Whatsapp.