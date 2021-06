Encontro dos Gestores de Cultura do Estado do Rio de Janeiro - Divulgação

Encontro dos Gestores de Cultura do Estado do Rio de JaneiroDivulgação

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 15:00

O diretor de Cultura de Porto Real, Marcello Stocco e o assessor de Cultura, Francisco de Assis, participaram na última semana do Encontro dos Gestores de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, evento realizado no Teatro Imperator, no bairro Méier, na Capital. O encontro teve o objetivo de debater assuntos relacionados a cultura estadual durante e após a pandemia do novo coronavirus, como a expectativa de novos editais pelo Estado e a implantação de novas políticas, como Passaporte Cultural e Escola de Cultura.

“Na ocasião pudemos estar junto com a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio Janeiro, Danielle Barros, que apresentou uma das palestras. Ela junto ao sub-secretário Vitor Corrêa, se dispuseram a visitar Porto Real, cidade cujo o próprio Vitor destacou como a 1ª Colônia Italiana da Estado. Foi um momento memorável para alinharmos estratégias e fomentar a cultura como um todo, e ainda, reforçar as formas de auxiliar os nossos artistas”, expressou o Marcello.