Rua Comendador Seigo Chokyu, no bairro São José, em Porto Real - Google Street View / Captura Outubro 2011

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 11:00

Nesta quarta-feira (23), a Rua Comendador Seigo Chokyu, no bairro São José, em Porto Real, será interditada parcialmente por conta de obras no sistema de distribuição de água potável.

A via, que fica próxima a Secretaria de Ordem Pública, na entrada da cidade, terá o trânsito interrompido durante o serviço do Departamento de Saneamento Urbano. A Guarda Municipal estará no local para controle do fluxo de veículos.