Sociedade Esportiva Porto RealDivulgação

Publicado 22/06/2021 13:00

Com a pandemia e os treinamentos suspensos, a equipe da cidade, Sociedade Esportiva Porto Real vem realizando jogos amistosos e jogos-treino, visando uma preparação para ingressar na série C do Campeonato Carioca em 2022. Na segunda-feira (22), o time de Porto Real foi até Xerém, no Rio de Janeiro, onde enfrentou às 15 horas o Sub-17 do Fluminense.

“Este será um grande treinamento para nosso time que busca o aprimoramento técnico e tático, seguimos trabalhando com o firme propósito de levarmos a equipe a série C do Carioca no próximo ano”, frisou o técnico da equipe, Marco Antônio, o Merica, informando que ainda esta semana, na sexta-feira (25), o time vai enfrentar a equipe profissional do União Central que joga na série C do Rio de Janeiro.

Segundo o técnico, tem sido fundamental todo o apoio que a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), vem dando a equipe, com todo suporte técnico. “O secretário de Esporte de Porto Real, o Valter, conhecido como Valtinho, foi um zagueiro de alta qualidade que jogou no time do Estrela Futebol Clube e ele sempre sonhou em ver Porto Real despontar no cenário esportivo”, destacou Merica, acrescentando que o secretário e toda a equipe da SMEL estão de parabéns, pois mesmo com as limitações causadas pela pandemia, busca projetos que possam ajudar os jovens, como por exemplo as informações on-line.



O secretário de Esportes lembrou da época que atuava como zagueiro e chegou a ser campeão pelo Estrela F.C no campeonato de Resende e tri-campeão pelo Floriano Futebol Clube, tendo ainda jogado por vários clubes da região Sul Fluminense. “A Secretaria apoia a Sociedade Esportiva Porto Real e esperamos que no próximo ano a equipe possa representar a cidade na série C do Carioca”, concluiu Valtinho.