Visita técnica ao polo do Firjan SENAI no município de Resende - Divulgação

Visita técnica ao polo do Firjan SENAI no município de ResendeDivulgação

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 15:00

A secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Viviane Gonçalves, realizou na terça-feira (22), uma visita técnica ao polo do Firjan SENAI no município de Resende. Na ocasião, a secretária se reuniu com a gerente operacional Firjan SENAI Resende, Maria do Carmo Drummond Novaes, e com o analista de varejo, Everton Martins, onde debateram a viabilidade de uma parceria com o Município de Porto Real.

“Nosso objetivo é a busca de vagas para cursos técnicos na unidade, e ainda, a possibilidade de ofertar alguns desses cursos em nosso Município. Queremos não só fomentar a empregabilidade aos nossos moradores, mas também formar e qualificar profissionais para atender às necessidades da indústria, em diversos segmentos”, destacou Viviane.