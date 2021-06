Distribuição de novas doses para Porto Real - Divulgação

Publicado 24/06/2021 07:00

O Município de Porto Real recebeu na quarta-feira (23), uma nova remessa dos imunizantes utilizado no combate ao coronavírus. As vacinas são provenientes do Programa Nacional de Imunização (PNI) que destinou à Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 1020 doses da AstraZeneca, que serão usadas para aplicação da segunda dose.

Segundo a SMS, nesta quinta-feira (24), profissionais de Educação Física serão imunizados e nos próximos dias haverá a definição do grupo e a faixa etária a ser imunizado, seguindo o Plano Nacional de Imunização.

Até o momento, o município já aplicou 9710 doses das vacinas contra Covid-19 (7240 da 1ª dose e 2470 da 2ª dose).