Projeto Formando Vencedores acontece no CT de Treinamento Paulo King - Fabiano Sabino

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 11:00

O professor Paulo King, do CT de Treinamento Paulo King, localizado no bairro Freitas Soares, está desenvolvendo o Projeto Formando Vencedores, que oferece atividades de artes marciais como karate, jiu-jitsu, capoeira e muay thai para cerca de 55 alunos entre 11 e 17 anos todas as terças, quintas e sábados. O telefone para contato para maiores informações é o (24) 99815-4756.

Segundo o professor o objetivo é oferecer atividades que possibilitem o desenvolvimento físico, desenvolvam a competição saudável e ajudem os jovens na parte disciplinar. “Quando se fala em luta, as pessoas pensam em violência, mas na verdade a luta com técnicas e estruturas disciplinares auxilia no desenvolvimento das crianças e adolescentes”, frisou o professor.

O Secretário de Esporte e Lazer, Valter Antônio de Oliveira, o Valtinho, salientou que a secretaria vem apoiando o projeto porque vê uma grande necessidade de ocupar o tempo ocioso das crianças e adolescentes. “O esporte é um caminho a ser trilhado que além de fazer bem à saúde pode revelar talentos que podem vir a brilhar no cenário municipal, estadual e até a nível nacional”, destacou.