Precisando de informações, os agricultores podem ligar para o telelefone: (24) 3353-4962Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 09:00

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SMDR), adquiriu um novo equipamento de preparo de terra para plantação: uma enxada rotativa, também chamada de encanteirador.

Nesta semana foi realizado um serviço de apoio a um agricultor em uma propriedade na Rua Professora Dona Betina, no bairro Ettore onde foi utilizado o novo equipamento. “Esse equipamento é de grande valia para dar agilidade ao trabalho permitindo a preparação de uma área muito maior, é sem dúvida um apoio e tanto para nossos trabalhadores rurais”, frisou Anderson Martins.

A secretaria também está atuando com a distribuição de mudas de hortaliças e a campanha de vacinação contra a febre aftosa no município. A SMDR atende de segunda à sexta de 7h às 16h e fica localizada Rua Júlia Graciani Marassi, s/nº, no Centro. Precisando de informações, os moradores podem ligar para o telelefone: (24) 3353-4962