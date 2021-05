100ª Delegacia Policial em Porto Real Reprodução internet

Publicado 24/05/2021 12:00

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi encontrado morto com marcas de tiros no domingo (23) em um sítio em Quatis. O caso aconteceu próximo à estrada que liga os distritos de Falcão e São Joaquim.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram chamados para atender uma ocorrência de fogo em veículo. Com a ajuda dos moradores, o incêndio foi apagado e ninguém foi encontrado no carro.

Após investigação, eles conseguiram descobrir que o dono do veículo, um senhor de 64 anos, morava no Centro da cidade. Na residência, os familiares informaram que ele havia passado o fim de semana em um sítio na zona rural.

Na companhia dos parentes, os policiais foram até a propriedade rural e encontraram a casa revirada. Em buscas na localidade, eles encontraram o corpo de um vizinho com marcas de tiros no sítio ao lado. Neste momento, o idoso saiu da área de mata e se apresentou aos policiais militares.

Em depoimento, ele disse que um homem usando capuz e armado invadiu sua casa, e o obrigou a ir até ao sítio vizinho, onde haviam mais dois homens encapuzados. Em determinado momento, o vizinho teria tentado pegar uma foice para atingir os ladrões, mas foi baleado. O idoso, então, fugiu para a região de mata, onde ficou escondido até a chegada dos policiais.

O caso foi registrado na 100ª Delegacia Policial de Porto Real. O local foi periciado, e o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Resende.