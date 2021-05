Carregador e munições apreendidas Divulgação/Polícia Militar

A Polícia Militar apreendeu um carregador de pistola calibre 380 e 11 munições na tarde de segunda-feira (17) em Quatis. O caso aconteceu no bairro Alto das Quaresmeiras.

De acordo com a PM, após uma denúncia anônima de que um homem estaria armado no local, os agentes foram até o endereço e fizeram contato com a mãe do suspeito.

Aos policiais, ela informou que o filho estava sendo ameaçado de morte. Após uma revista na casa, foram encontrados os materiais.

O carregador e munições foram apreendidos para a 100ª Delegacia de Policial de Porto Real. O homem, que não foi encontrado, foi autuado por porte ilegal de arma de fogo.